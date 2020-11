Retour dans le onze de base contrasté pour le milieu de terrain carolo.

L’ascenseur émotionnel de Guillaume Gillet. Après s’être contenté des arrêts de jeu à Genk, de dix minutes contre le Cercle Bruges et à nouveau du temps additionnel contre Malines, le milieu de terrain était resté sur le banc pendant l’entièreté de la rencontre face à La Gantoise. Une situation personnelle qui ne semblait pas évoluer positivement, jusqu’à ce déplacement dans les cantons de l’Est. "J’étais content d’apprendre que je commencerais. Il y avait un petit temps que je n’avais plus goûté aux joies d’une titularisation. Et puis, en plus, je retrouvais Eupen où j’ai passé une belle saison, il y a très longtemps."