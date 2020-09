Guillaume Gillet grand absent de Charleroi-Beerschot: le joueur est en quarantaine ! Charleroi Rédaction Mehdi Bayat a expliqué l'absence de son nouveau milieu de terrain au micro d'Eleven Sports. © Belga

La rumeur est née quelques minutes avant le coup d'envoi de Charleroi-Beerschot: Guillaume Gillet est absent à cause d'un test positif au coronavirus. Mehdi Bayat a tenu à éclaircir les choses avant le coup d'envoi: "Non, il est négatif au coronavirus. Mais en citoyen responsable, il s'est mis lui-même à l'écart parce qu'il a été en contact avec une personne dont le test est revenu positif."



C'est donc avec Fall et sans Gillet que Charleroi reçoit son dauphin, ce vendredi soir.