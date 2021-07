Il a le bronzage soigné, la montre ajustée et les cheveux nourris. Mais détrompez-vous, Guillaume Gillet n’est plus en vacances. Et pas encore à la retraite. À 37 ans, après une première saison collectivement boiteuse à Charleroi, le milieu de terrain belge aurait pu se dire qu’il était temps de ranger les crampons et de se focaliser sur sa nouvelle vie. Celle qu’il imagine, à terme, dans le costume - cintré - d’entraîneur.



(...)