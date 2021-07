On ne le changera plus. Malgré ses 37 ans, Guillaume Gillet reste avide de victoires. Un petit jeu perdu à l’entraînement suffit à rendre sa mine renfermée et son regard sombre. Quelques heures plus tard, le Liégeois a retrouvé son sourire. "Je crois que je suis le plus mauvais perdant de l’équipe. Tant que ce sentiment sera présent en moi, je continuerai ma carrière."

Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.