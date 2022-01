Le milieu de terrain ne part pas en stage avec le Sporting. Il est libéré de son contrat.

Guillaume Gillet et Charleroi, c’est terminé. Il restait six mois de contrat à l’ancien Anderlechtois mais Charleroi a annoncé la fin de la collaboration avec effet immédiat.

"Pour permettre à Guillaume de profiter du mercato de janvier pour trouver un projet à la hauteur de ses espérances, le Sporting de Charleroi libère ainsi son joueur afin de ne pas entraver de futures négociations ", a communiqué le club.

Arrivé libre à l’été 2020, Gillet aura porté la vareuse zébrée à 43 reprises. Il pourrait rejoindre le RFC Liège pour y achever sa carrière.

Ce départ entraînera une arrivée dans l’entrejeu durant ce mercato. Par ailleurs, on sait aussi que Mamadou Fall et Chris Bedia, sur le départ, ne partiront pas non plus en stage ce mardi en Turquie avec Charleroi.