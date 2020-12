A la recherche d'une première victoire en championnat depuis le 31 octobre, Charleroi se déplace à Saint-Trond avec la ferme intention de s'imposer et de se relancer dans la course au top 4. Pour ce faire, Karim Belhocine fait notamment confiance à Descamps dans les buts et au duo Gillet-Morioka à la récupération et repasse en 4-2-3-1.

Durant le premier quart d'heure, les supporters des deux camps ont eu peu d'occasions à se mettre sous la dent.



Les compos

Saint-Trond: Schmidt, Cacace, Teixeira, Caufriez, Buatu Mananga, Sanlhon, De Ridder, Colidio, Asamoah, Nazon, Suzuki.

Charleroi: Descamps, Van Cleemput, Willems, Dessoleil, Kayembe; Gillet, Morioka, Fall, Berahino, Gholizadeh, Nicholson



Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45: