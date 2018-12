Bonnet de père Noël sur la tête après le match, Hamdi Harbaoui a ravi le stade Arc-en-ciel en distribuant deux cadeaux de fin d’années aux fans flandriens, sous la forme de deux buts, dont une superbe talonnade en début de rencontre. "J’étais au bon endroit pour reprendre le centre de Théo… et j’avais déjà marqué comme ça cette semaine à l’entraînement", avouait le buteur du Essevee. "Ce n’est pas un but facile mais j’ai eu un peu de chance, il ne faut pas le cacher."

Sur son deuxième but, par contre, pas question de chance puisqu’il s’agit d’une phase arrêtée répétée. "Je ne vais pas vous dévoiler notre secret mais oui, on travaille ça."

Et cela a permis à Zulte Waregem de remporter une victoire très importante. "On avait la pression car on est toujours en bas de tableau. Si tout le monde fait son boulot ça ira bien. Il ne faut pas oublier qu’on a un groupe jeune. Dont il est le leader, principalement par ses but. "J’essaie toujours d’assumer mes responsabilités de buteur, vu mon étiquette. Si j’ai le pouvoir de tirer mon équipe vers le haut, je le fais. J’essaie d’être toujours dans le coup."

Ce qui a fait mal à ses anciennes couleurs. "Charleroi était dans une bonne spirale mais on a joué chaque coup à fond. C’est une équipe qui me réussit bien puisque j’ai marqué quatre fois contre eux cette saison. C’est mon ancienne équipe, je connais tout le monde, même Gabriele Angella avec qui j’ai joué à l’Udinese. Mais cela me fait toujours plaisir de marquer, quel que soit l’adversaire, car je n’ai aucune revanche à prendre sur Charleroi."

Il espérera rééditer cette performance mercredi à Courtrai, lors d’un derby flandrien qui vaudra son pesant d’or. "Si vous me voyez à nouveau avec un bonnet de père Noël mercredi, c’est que tout se sera bien passé", terminait le buteur tunisien, tout sourire.