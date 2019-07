Absent lors des matches amicaux face à Utrecht et Uerdigen, David Henen était cette fois présent dans le onze.

Aligné sur le flanc gauche, il s’est démené durant une heure de jeu pour tenter de trouver la faille. Une reprise qu’il juge bonne même s’il reconnaît aussi qu’il n’est pas encore fit and well . "Je sais que je ne suis pas encore à 100 %, mais il me reste encore deux matches pour être prêt à la reprise, expliquait ce dernier. Je retrouve de bonnes sensations et le staff m’a permis de jouer une heure. C’est de cette façon que je vais retrouver le rythme." Quand on évoque les méthodes de son nouveau T1, son jugement est sans appel. "C’est clairement très différent entre les deux coaches, précise Henen.

Et tout le monde doit s’adapter à ce qui est demandé, mais je suis certain que l’on sera prêt pour le match face à La Gantoise."