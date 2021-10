Incroyable. C’est ce que se sont dit les supporters des Carolos lorsque Hervé Koffi a arrêté le penalty d’Onuachu alors qu’il l’avait déjà stoppé une première fois quelques secondes avant. Ses pieds devant sa ligne l’avaient trahi. Comme lors de Mouscron - Malines le 14 août 2020 où il s’était retourné au bout de la troisième reprise après déjà deux tentatives détournées. "L’arbitre m’a rappelé ce match pour me prévenir. Je ne me suis pas laissé emporter par tous ces rebondissements. Je suis resté tranquille."

Quel est donc le secret du gardien qui s’était déjà signalé dans cet exercice cette saison contre… Malines ? "C’est un coup de chance. Elle a souri de mon côté", analyse-t-il humblement. Cette modestie travestit la réalité des choses. "Le Chat" est un spécialiste dans ce domaine. Il l’a encore montré au détriment des hommes de Van den Brom. Ces deux penalties d’Onuachu n’étaient pourtant pas le plus dur d’après ses dires.

"C’était la frappe tendue du Nigérian à l’heure de jeu" précise Koffi qui a également été déterminant après une demi-heure alors qu’il s’est trouvé isolé face à Ito et Onuachu. "J’ai voulu attendre le dernier moment pour me jeter. Il n’a pas pris la décision de décaler Onuachu, ce que je craignais. J’étais sur la trajectoire."

Le Zèbre s’est offert tout seul le plus beau cadeau pour ses 25 ans. "La victoire est plaisante. On a été la chercher avec l’équipe, le staff et les fans. Il faut se remettre au travail pour le déplacement à Seraing qui sera encore décisif. On doit garder la tête froide." S’il conserve ses gants chauds, Charleroi peut se déplacer sereinement au Pairay.