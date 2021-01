C’est passé tout, tout près : le joueur voulait venir se relancer en Belgique." Ces mots sont ceux de Mogi Bayat dans nos colonnes en septembre 2015.

De qui parle alors l’influent agent ? D’un certain Lassana Diarra. Quelques mois plus tôt, l’international français (34 sélections) est en effet proche de signer… au Sporting Charleroi. Entre affaire de gros sous et possible manipulation, retour sur le transfert avorté d’une star mondiale au Pays Noir.

En conflit avec le Lokomotiv