Hommage, programme jusqu'au Standard: les news des Zèbres

Nos observations en marge de la rencontre opposant Zulte Waregem et le Sporting de Charleroi, ainsi que de la rencontre contre le Standard ce mercredi.

Busi dans la tribune

Le jeune Maxime Busi accompagnait Valentin Baume en tribune.

Hommage à Jean Derycke

Les Storm Ultras, déguisés en Père Noël (et donc en... rouge et blanc), ont déployé une banderole "RIP Jean" pour rendre hommage à notre confrère et ami Jean Derycke, décédé inopinément à 42 ans.

Entraînements ces lundi 24 et mardi 25 décembre

Les Zèbres auront droit à un entraînement ce lundi 24 décembre et un autre ce mardi 25 décembre avant la dernière rencontre de l’année, mercredi à 18 h contre le Standard.

Action de Noël : le maillot de Benavente en tête

L’Action de Noël de la Pro League en faveur de la Belgian Homeless Cup, qui a débuté lundi soir, est à mi-parcours. Le maillot le plus populaire à Charleroi est celui de Benavente (enchère actuellement à 188,50 euros) devant celui de Osimhen (147,50 euros) et celui de Bruno (122,50 euros).