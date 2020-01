Nouvelle proie belge pour les Carolos.

Depuis que le transfert de Louis Verstraete (La Gantoise) vers le Sporting Charleroi a du plomb dans l’aile, les Zèbres ont activé d’autres pistes pour renforcer leur milieu de terrain. D’après nos informations, l’une d’elles mène à Ibrahima Cissé, 25 ans, qui évolue actuellement à Fulham. Même s’il a choisi de jouer pour la sélection guinéenne (il a participé à la Can cet été), Cissé est né à Liège et a la nationalité belge. Un bon point quand on sait que les Zèbres sont à la recherche de Belges afin d’en avoir suffisamment sur leur feuille de match. Aussi, le joueur sous contrat à Fulham jusqu’en 2017 connaît bien le championnat belge. Après avoir lancé sa carrière au Standard, il est passé par Malines (où il a été victime d’une rupture des ligaments croisés) avant de revenir à Liège et d’ensuite partir vers l’Angleterre où il n’arrivera jamais à exploser. Cette saison, Ibrahima Cissé n’a joué que 45 minutes avec l’équipe première. Cissé pourrait venir apporter de la concurrence dans le noyau carolo, même si la direction zébrée possède d’autres noms dans son calepin.