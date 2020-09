Il y a douze mois, il commençait le championnat de Nationale 2 avec l’équipe B du FC Nantes, après avoir connu une saison blanche à la suite de pépins physiques. Le Bruxellois s’est relevé et trône aujourd’hui en tête de la compétition belge, avec l’étiquette de "révélation" depuis son repositionnement en défense. Joris Kayembe a même fait oublier Nurio, parti à la Gantoise, pourtant titulaire depuis plusieurs saisons à ce poste de latéral gauche.

"Il ne faut pas dire cela, car Nurio a apporté énormément à Charleroi", corrige-t-il.

Sa volonté n’est pas de se comparer à son ancien coéquipier mais de profiter de la bonne passe qu’il traverse. "Je prends énormément de plaisir. Je m’amuse, je joue mon jeu, je dribble, j’essaye d’apporter des centres et à la fin on gagne. C’est plus facile d’évoluer dans une équipe qui l’emporte et qui a le ballon, qui marque à chaque fois en premier. C’est agréable, mais pas question de s’emballer. Le coach est d’ailleurs toujours là pour nous remettre les pieds sur terre. On reste humbles."

S’il y a bien un Carolo conscient que dans le football, les choses peuvent tourner très vite, c’est bien Joris Kayembe. Parti très jeune à Porto, il a connu d’excellents moments, notamment avec Rio Ave, et puis la galère, en France.

"C’est sûr que j’ai vécu des moments difficiles où je ne jouais pas. Mais je savais que j’avais les qualités pour rebondir. Peut-être que cette période m’a apporté au niveau de ma manière de travailler et ça a aussi renforcé mon caractère. J’ai changé mes approches de match, à l’aide d’un préparateur et d’un masseur." Et que ce soit en tant qu’ailier ou défenseur, le Zèbre s’éclate. "C’est bien d’évoluer un cran plus haut. Mais en partant de derrière, je vois mieux le jeu, j’ai la possibilité d’effacer plusieurs adversaires, c’est plus impressionnant encore."