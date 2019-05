Ce samedi, à domicile, Charleroi joue gros contre Saint-Trond. Face au leader de sa poule, qui compte deux points d’avance, l’équipe de Felice Mazzù sait qu’une défaite serait sans doute synonyme de fin d’espoir dans ces playoffs 2. "Cela va être un match très important", explique Marco Ilaimaharitra. "Il y a une envie de gagner chaque match. Mais quand il y a de l’enjeu, comme ce samedi, c’est encore plus motivant. Nous devrons montrer que nous sommes difficilement bougeables à domicile et montrer tout simplement qui nous sommes."

Au match aller, les Trudonnaires avaient remporté la mise malgré l’ouverture du score des Carolos. Mais la sortie sur blessure de Ryota Morioka avait déstabilisé l’équipe, qui avait ensuite encaissé trois buts dans la foulée. "Au match aller, nous avions laissé trop d’espaces alors que nous avions bien entamé la partie", se souvient le Malgache. "Nous avions trop reculé et nous avions une sorte d’équipe coupée en deux. Il est impossible de ramener un résultat positif si tout le monde ne bosse pas tous ensemble."

S’il avait été titulaire lors de cette rencontre d’ouverture des PO2 pour Charleroi, Marco Ilaimaharitra a débuté le match face à Ostende le week-end passé. Le joueur de 23 ans faisait son retour dans la sélection après un décès au sein de sa famille. "Ce qui comptait le plus pour moi était de me retrouver auprès de ma famille", avance Ilaimaharitra. "J’en avais besoin et le club m’a permis de le faire. J’ai pu ne penser qu’à mes proches même si je regardais un peu ce qu’il se passait au Sporting. Je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Désormais, j’ai un état d’esprit à 100 % avec Charleroi."

Une équipe qui n’aura pas le droit à l’erreur samedi face à l’autre favori de la poule A des PO2…