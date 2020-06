Les souvenirs sont encore nombreux dans la tête de Francis N’Ganga. Le 4 février 2018, en déplacement avec Charleroi au Club Bruges, l’ex-Zèbre s’apprête à réaliser une rentrée en touche quand il entend des cris de singes venant de la tribune.

"Cela ne venait pas de toute la tribune mais bien d’un petit groupe", explique le défenseur de 35 ans. "Je n’avais jamais été confronté à cela, que cela soit dans ma carrière comme joueur ou lors de matchs regardés à la télévision. Après les insultes racistes, on se pose 5 secondes, on réfléchit, on regarde autour de soi et puis on est choqué. C’est comme si on sortait de la réalité. Sur le moment, je voulais quitter le terrain tellement c’était choquant, même si ce ne sont pas ces personnes qui allaient réussir à me faire pleurer."

