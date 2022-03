Un score acquis, un adversaire en infériorité numérique depuis la vingt-et-unième minute et un stade enchanté : difficile de trouver meilleur contexte pour lancer un nouvel élément dans le grand bain. C’est sans doute pour cette raison, et pour l’intégrer au plus vite au collectif, que Edward Still a offert à Isaac Mbenza ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, samedi soir face au Cercle Bruges (5-0), lui qui avait officiellement signé mardi un contrat de trois mois (avec option).