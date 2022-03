L’annonce et son timing ont surpris. Il était près de 22 heures, un 14 mars, quand le Sporting a annoncé le nom de sa recrue surprise. Parti au Qatar en septembre dernier, Isaac Mbenza effectue son retour en Belgique quatre ans et demi après l’avoir quittée sous les couleurs rouches. Entre-temps, l’attaquant a connu un quinquennat mitigé commencé de la meilleure manière à Montpellier, où ses buts pousseront Huddersfield à dépenser 12,5 millions d’euros. Le passage en Angleterre sera décevant et son prêt à Amiens gâché par la pandémie du Covid-19. Le départ vers le Qatar constitue un échec mais, à 26 ans, le transfuge des Zèbres peut constituer une belle surprise, même si son arrivée boulevard Zoé Drion pose de multiples questions.