L'histoire continue entre Isaac Mbenza et Charleroi. Débarqué début mars à la surprise générale alors que son contrat au Qatar avait pris fin, l'ailier belge devait, en trois mois, faire ses preuves pour convaincre le Sporting de lever l'option évoquée dans les discussions. Dans un premier temps, il s'agissait surtout de retrouver du rythme. Ce qu'il a fait grâce à un gros travail, notamment physique.Après trois petites apparitions en championnat, il en a totalisé six en Europe playoffs.

Et ses prestations ont visiblement plu à la direction et au staff puisque Mbenza (26 ans) vient de signer un nouveau contrat portant jusqu'en 2025.Un joli coup pour Charleroi. D'abord sportivement puisque l'ancien Diablotin est polyvalent et doté des qualités évidentes, mais aussi, peut-être, plus tard, financièrement. Sa valeur marchande est déjà évaluée à 2,5 millions d'euros.Il aura désormais une vraie préparation collective dans les jambes avant d'entamer la saison avec les Zèbres, qui tiennent sans doute là un premier renfort intéressant.