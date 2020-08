À 28 ans, c’est la première fois qu’il quitte sa Bulgarie natale pour tenter sa chance à l’étranger. Et c’est dans le Pays noir qu’il a décidé d’atterrir. "J’ai reçu une autre offre, mais j’ai choisi Charleroi qui joue l’Europa League. Pour moi, c’est important car ça me permettra d’évoluer plus régulièrement en équipe nationale aussi. Puis, c’est un club professionnel, avec de l’ambition."

(...)