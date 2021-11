Pour résumer Jackson Tchatchoua, on choisirait volontiers les termes maturité et humilité. L’ailier carolo (20 ans) a utilisé beaucoup plus que deux mots lors du long entretien qu’il nous a accordé cette semaine. Il éclaire sa trajectoire et ses croyances, faites d’abnégation et de patience. Il explique aussi son éclosion plutôt tardive, son intersaison incertaine et l’exemple qu’il représente pour le centre de formation. Confessions.