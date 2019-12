Cela a été une vraie frustration pour moi de ne pas briller en Coupe de Belgique avec Charleroi et j’espère que cette frustration n’existera plus pour les joueurs actuels." Ces propos sont ceux de Javier Martos, ancien capitaine emblématique du Sporting Charleroi, qui a quitté le Pays noir cet été.

Depuis la remontée en Division 1 en 2012, l’Espagnol et le Sporting n’ont jamais brillé en Coupe, ne réussissant jamais à atteindre le dernier carré avec quatre éliminations en huitièmes de finale et trois coups d’arrêt en quarts de finale. "Lors de mon passage à Charleroi,(...)