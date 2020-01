Cette saison, Kaveh Rezaei revit avec le maillot de Charleroi. Après avoir quitté le Club Bruges, en manque de temps de jeu, l’Iranien est arrivé fin août au Sporting et a ensuite profité du départ de Shamar Nicholson en sélection jamaïcaine pour prendre sa place dans le onze de base de Karim Belhocine et ne plus le quitter depuis lors. Avec succès, puisque l’attaquant de 27 ans a déjà inscrit 8 buts et réalisé 2 assists depuis son retour au Pays Noir. "Mon tout début de saison à Bruges n’était pas celui espéré", se souvient Rezaei. "Il fallait donc que je change ma situation pour pouvoir avoir plus de temps de jeu. À Charleroi, j’ai dû d’abord me retrouver sur le banc car je n’avais plus vraiment joué depuis plusieurs mois (NdlR : sa dernière titularisation remontait au 19 octobre 2018). J’attendais de recevoir ma chance et elle est finalement arrivée. De match en match, j’ai senti mon niveau revenir ainsi que ma confiance. Je peux maintenant aider l’équipe et je suis content de cela."

