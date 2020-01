C’est souvent la tradition durant les stages et Charleroi ne déroge pas à la règle : l’un ou l’autre jeune de l’Académie zébrée reçoit la chance de suivre le groupe professionnel et de vivre durant une semaine avec l’équipe première. Durant une semaine, en Espagne, c’est Anthony Descotte qui a pu montrer à Karim Belhocine et son staff ce qu’il valait. Un rêve pour celui qui vient de la région de Charleroi (Luttre).

"Quand je me suis entraîné pour la première fois avec eux, j’étais émerveillé car ces joueurs-là, je les vois normalement à la télévision…", explique Anthony Descotte. "Cela fait plaisir de recevoir sa chance et c’est surtout une grande fierté en tant que Carolo. Je suis content d’être là et j’essaye d’en profiter au maximum."



