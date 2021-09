Il faut croire que les séquelles de l’exercice précédent ont été bénéfiques chez les Carolos. Avec treize points en sept matchs, les Zèbres réussissent leur début de saison. Pas question toutefois de s’emballer après une dernière saison où ils avaient également obtenu des bons résultats avant de s’écrouler.

"On essaie de ne pas s’enflammer. Nous avons appris de nos erreurs où on parlait de titre. C’est agréable car l’équipe défend et attaque bien. Le nouveau système porte ses fruits", analyse Joris Kayembe.

Le déplacement à Gand où Bruges avait pris six buts il y a quinze jours disposait de tous les ingrédients du match compliqué. En infériorité numérique, le Sporting a pourtant réussi à garder la tête froide. "À la mi-temps, le coach était très calme. Son attitude a déteint sur nous. Il n’a pas forcément beaucoup parlé mais nous a demandé d’y croire."

Le Zèbre n’a pas été surpris que son équipe finisse par inverser la tendance. "C’était difficile car le public gantois poussait mais dans ce genre de rencontres, tu te procures des opportunités si l’adversaire ne tue pas le match."

Les partenaires de Kayembe ont été récompensés de leur état d’esprit où l’insouciance leur permet de signer un exploit comme ce dimanche. "Ce trait de caractère pourrait tourner en notre défaveur mais on prend le risque. Le groupe donne tout à l’entraînement, que ce soit chez les jeunes ou les plus expérimentés. Cela fait plaisir que ça paye."

Avec de telles circonstances, ce succès peut constituer un tournant de leur saison.