Équipe nationale, résurrection en Zèbre, Nantes, l’avenir : Joris Kayembe se livre sans langue de bois sur dix affirmations cash.

Le ton est posé. À l’image de son début de saison, ses paroles sont teintées de maîtrise malgré quelques questions parfois volontairement provocatrices. Les années passent rapidement et on en oublierait presque que Joris Kayembe compte déjà 27 bougies. La maturité est acquise.

Au point mort, proche du précipice lors de son arrivée au Mambourg, le Bruxellois a renversé la situation en moins de deux ans, atteignant même son apothéose avec deux sélections chez les Diables. Épargné enfin par les problèmes physiques qui l’ont tant contrarié, le piston gauche n’a manqué que 37 minutes lors de la dernière cuvée 2020/2021.

Avec un statut de leader, dans une équipe juvénile, renforcé par ses prestations sur le terrain, l’ancien Nantais était prêt à répondre à des affirmations cash. Telle une récurrence, à l’instar des contenus de ses rencontres, il a là aussi été l’un des meilleurs Carolos dans cet exercice.

1 Votre début de saison est le plus abouti de votre carrière.

VRAI

"C’est le plus abouti depuis mes débuts d’un point de vue individuel. Il est efficace et plus constant. Je suis vraiment content car je me sens bien sur le terrain et aux entraînements. Le nouveau système prôné par Edward Still colle à mes qualités. Il rend les choses aisées sur le terrain pour deux raisons : nous sommes devenus une équipe de possession et j’évolue plus haut. Ce n’est pas pour autant que ma précédente position de latéral me frustrait. Quand tu pars de derrière, tu es parfois plus impressionnant car tu arrives lancé. J’ai pris aussi du plaisir à ce poste."

(...)