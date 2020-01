C’est en toute décontraction que Joris Kayembe est rentré dans la salle de presse du Sporting pour passer son premier interrogatoire après son transfert dans le Hainaut. Pas utilisé par Christian Gourcuff du côté de Nantes, l’ancien joueur du Standard et de Porto espère, à 25 ans, donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Belge, polyvalent (il peut jouer sur les deux flancs) et pouvant évoluer au poste de back gauche où les solutions de rechange ne sont pas nombreuses pour pallier une éventuelle blessure de Nurio, le Bruxellois répond parfaitement au type de paris que le Sporting aime relever et réussir avec certains joueurs.



Joris Kayembe, pourquoi avez-vous choisi de venir à Charleroi où vous avez signé un contrat de 18 mois plus deux ans en option ?



“Charleroi, via Mehdi Bayat et Karim Belhocine, m’a fait découvrir ses valeurs. (...)