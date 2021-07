S’il y a bien un joueur tout heureux de l’option préférentielle d’Edward Still, dont le système initial sera le 3-5-2 cette saison avec Charleroi, c’est Joris Kayembe. “C’est un schéma qui me plaît parce que j’ai plus d’occasions de me projeter, d’être en situation de donner des passes décisives ou de marquer”, commentait l’ailier de 26 ans à la sortie du match amical perdu contre le Maccabi Haifa (6-1), vendredi à Mierlo.