Belhocine devait retrouver Courtrai dimanche, un club où il a grandi, comme David Vandenbroeck et Pino Rossini l'expliquent.

Le bal des retrouvailles se termine ce dimanche pour Karim Belhocine. Après avoir battu le Standard, dont il avait défendu les couleurs une saison, puis les Gantois, avec qui il avait été champion, il s’apprête à défier Courtrai. C’est en Flandre occidentale qu’il avait fait ses premiers pas en D1 belge, mais aussi où il a pour la première fois intégré un staff. D’abord comme adjoint, puis comme T1. "J’ai joué avec lui une saison à Courtrai", se souvient David Vandenbroeck. "C’était un joueur hargneux, le genre de mecs que vous préférez avoir avec vous que contre vous. Il communiquait très bien et possédait cette agressivité positive."

L’ancien Carolo a tout de même passé pas mal de temps avec le Français durant ces douze mois. "Sur le temps de midi, on se retrouvait souvent à la même table, entre francophones. Ce n’est pas qu’il y avait des clans, mais plutôt pour une question de facilité linguistique. Lui, il était du genre calme, on pouvait discuter ensemble. Puis il avait aussi une bonne touche d’humour… un peu décalé et piquant comme ça. On s’amusait bien avec Karim."

Durant les entraînements, c’était quelqu’un d’autre. "Il entrait en mode compétition et il avait besoin de ces moments de concentration avant un match. La rigolade, c’était avant et après les entraînements. Puis, sur la pelouse, il fallait fournir les efforts et se préparer au mieux. Ce sont des valeurs qui deviennent d’énormes qualités lorsqu’on devient coach", poursuit le Brabançon.

Pino Rossini a, lui aussi, fréquenté Belhocine au stade des Éperons d’or. "C’était le gars marrant qui aimait bien déconner dans le vestiaire. Puis, sur le terrain, il arrachait tout et mettait le pied. À l’époque, je ne pensais pas qu’il deviendrait coach un jour. Puis il est passé adjoint de Hein Vanhaezebrouck. Ce qui était finalement assez logique, parce qu’il avait une certaine intelligence, sur le terrain et en dehors."

Coach sur le terrain

Même si l’ancien attaquant ne s’attendait pas à une telle reconversion, il n’est pas non plus tellement surpris. "En tant que défenseur central, il donnait déjà beaucoup de consignes. Il replaçait tout le monde et avait un bon dialogue."

Ce qui explique en partie les bons résultats des Zèbres. "Ils sont vraiment chauds boulettes (sic) et méritent leur place. C’est aussi dû au fait qu’ils ont un entraîneur qui ne lâche rien durant 95 minutes. Il ne passe pas une seule seconde sur le banc. On voit que le bloc est bien en place et que l’ambiance est bonne dans le groupe", apprécie le buteur.

Tous deux saluent la mentalité exemplaire de leur ancien coéquipier et l’esprit de camaraderie qui fait aujourd’hui la force du Sporting.

Karim Belhocine a eu besoin d’un peu de temps pour passer du joueur à l’entraîneur.

Benoît Poulain a assisté à la transformation du Karim Belhocine joueur à celui d’entraîneur adjoint. "Je suis content qu’il réussisse comme coach, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup", lance son compatriote depuis le sud de la France. "Quand je l’ai connu, il venait d’être nommé comme T2 à Courtrai mais il n’avait pas encore switché sur le métier d’entraîneur. Il était encore joueur dans sa tête. J’imagine qu’il a beaucoup évolué depuis."

Ce passage d’une carrière à une autre s’est fait petit à petit. "Il a une grosse faculté d’adaptation, c’est ce que j’ai pu observer à l’époque."

Le défenseur décrit aussi son ancien T2 comme quelqu’un d’enjoué. "Il était plutôt du style à déconner, mais même lui reconnaissait qu’il se sentait encore joueur", sourit Benoît Poulain. "Il n’avait pas encore fait le deuil."

Après avoir secondé Hein Vanhaezebrouck, il a reçu les clefs de l’équipe première, en tant que T1. Et son comportement a changé, comme l’explique Hervé Kagé. "C’était un gagneur avant tout. Il avait énormément d’ambition et nous poussait à chaque fois à tout donner, à donner le maximum de nous-mêmes. Quand tu vois Charleroi cette saison, les Carolos ont de la hargne, de l’envie et une mentalité hors norme. Ce sont ses valeurs."

Un esprit de famille

L’autre aspect très important, c’était l’ambiance dans l’équipe. "À Courtrai, il était très, très proche de ses joueurs. C’était sa première expérience comme entraîneur principal et il voulait insister sur le fait qu’on devait se comporter comme une famille. Il nous l’a fait ressentir. À Charleroi, ça se voit que c’est une bande de potes. Chez nous, c’était a priori plus compliqué, car c’est un club néerlandophone, avec pas mal d’étrangers. Mais il avait sa manière de faire et ça a bien fonctionné."

Autant dire que le Français est très apprécié du côté de Courtrai, où il aura passé plus de cinq années. "Il a laissé une très bonne image. Les gens l’accueillent chaleureusement à chaque fois qu’il vient nous rendre visite. Il est très respecté", affirme le Congolais, très élogieux envers son ancien coach.