Dorian Dessoleil et les Zèbres ont enfin battu les Waregemois cette saison.

C’est avec le sentiment du devoir accompli que les Zèbres ont quitté la pelouse ce samedi soir après leur victoire convaincante, qui permet aux hommes de Karim Belhocine de s’installer encore plus confortablement dans le Top 6. "Ce match était important pour nous car nous voulions tout d’abord prendre une revanche par rapport à une équipe qui nous avait battus à deux reprises cette saison", avance Dorian Dessoleil. "À domicile et vu la défaite du week-end passé, nous nous devions aussi de réagir. Nous avons réussi à mettre Zulte Waregem à dix points de nous au classement et c’est très bien mais nous n’avons pas le temps de fêter cela. Nous avons un match important mardi."

Si les sourires étaient présents sur les visages carolos, le capitaine belge ne cachait pas que l’équipe avait galvaudé quelques occasions qui auraient pu mettre Charleroi à l’abri plus vite dans le match. "Nous avons eu quelques opportunités en première mi-temps que nous n’avons pas réussi à mettre au fond", avoue le défenseur. "Zulte aussi a eu quelques occasions mais nous avons réussi à ne pas encaisser et surtout à inscrire ce petit but juste avant la mi-temps qui nous a fait du bien."

Seule frustration pour le joueur de 27 ans : ce but inscrit de la tête mais annulé par le VAR en seconde période... "Je ne sais pas pourquoi l’arbitre annule le goal car je ne fais aucune faute...", explique Dorian Dessoleil. "J’ai revu les images et cela confirme ce que je pensais. Il n’y a pas de frustration mais je suis déçu car cela aurait été mon premier but de la saison. Mais la victoire et la clean-sheet sont plus importants."