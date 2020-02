Ce dimanche, au coup d’envoi d’Antwerp-Charleroi, Jordan Remacle ne sera ni dans le stade du Bosuil ni devant son téléviseur pour regarder la rencontre opposant ses deux anciennes équipes. Il sera sur le terrain d’Herstal qui affronte Ciney, la lanterne rouge de la D3 amateurs. C’est là-bas que l’ancien joueur de Solières, qui a fêté ses 33 ans ce vendredi, a voulu retrouver le plaisir de jouer après avoir arrêté sa carrière chez les pros à Charleroi, durant l’été 2018. Avec franchise et sans détour, Jordan Remacle est revenu sur sa période zébrée et son passage à Anvers, lui qui suit encore le monde du football professionnel qu’il a quitté plus tôt que prévu…

Quels sont vos souvenirs de votre passage à Charleroi ?

(...)