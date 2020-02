Oublier et repartir vers l’avant. Après sa défaite face à Genk le week-end dernier, qui avait mis fin à la belle série de treize rencontres sans défaite en championnat des Zèbres, Charleroi voudra montrer qu’il ne s’agissait que d’un coup d’arrêt. "Nous étions très déçus car une défaite est toujours difficile à avaler d’autant plus qu’elle mettait fin à notre série", explique Karim Belhocine, l’entraîneur des Zèbres. "Mais ce n’est pas une raison pour tout remettre en cause. Il est important de comprendre que cela arrive et qu’il faut désormais continuer sur notre spirale, qui reste positive malgré tout car il s’agissait quand même du champion en titre…"

Ce samedi, c’est un autre prétendant aux playoffs 1 qui se place au milieu de la route des Carolos : Zulte Waregem, éliminé de la Coupe de Belgique ce mercredi, n’a plus que le championnat comme objectif. "Nos adversaires font une belle saison en proposant de la qualité", analyse le T1 zébré au sujet d’un adversaire qui a battu le Sporting à deux reprises cette saison. "Il faudra être à 100 %, d’autant plus qu’il s’agit d’une équipe au bord du top 6 que nous accueillons à domicile. Je n’ai pas de sentiment de revanche par rapport aux défaites face à Zulte. L’homme que je suis est quelqu’un qui n’aime tout simplement pas perdre, sans être un mauvais perdant. J’ai été déçu d’avoir perdu en championnat et d’avoir été éliminé en Coupe mais l’objectif est de simplement faire mieux."

Avec des changements dans le onze carolo ? "Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent prétendre à monter au jeu ou à commencer le match", termine Belhocine. "S’ils montrent qu’ils ont envie et qu’ils arrivent à appliquer ce qu’on leur demande quand ils reçoivent leur chance, ce sera positif."