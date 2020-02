L’entraîneur de Charleroi, Karim Belhocine s’est montré satisfait de la réaction de son équipe après une première mi-temps compliquée face à Malines.

"En première mi-temps, Malines est bien rentré dans le match en gagnant beaucoup de duels. En deuxième mi-temps, j’ai demandé à mes joueurs de corriger certaines choses. Finalement on gagne contre une équipe de notre niveau. Ce soir, les joueurs avaient envie d’avoir 47 points. Avant le match on avait discuté avec les joueurs. On savait qu’il était possible de faire un grand pas vers les playoffs 1. Mais ce n’est pas une fin en soi. Il faudra encore être performant lors des prochaines rencontres."

Le T1 carolo appréciait aussi les comportements de deux joueurs : "Shamar Nicholson est bien monté. Il a apporté de la présence, de la puissance et il a gagné des duels. En plus il ouvre le score et al a fait de nombreuses courses. Je peux le féliciter. En ce qui concerne Joris Kayembe, il confirme aux observateurs des matchs qu’il peut apporter quelque chose à l’équipe. Mais moi je le savais déjà car je le vois chaque jour aux entraînements. Joris respire le football et je suis content qu’il puisse s’épanouir chez nous après des périodes difficiles."