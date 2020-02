C’est avec le ballon du match dans son sac que Kaveh Rezaei a quitté le stade du Sporting.

Auteur d’un triplé, l’Iranien a mis fin à trois rencontres sans marquer. "Ce sont des choses qui arrivent", explique le joueur de 27 ans. "J’ai mis fin à cela juste avant la mi-temps. Il y a toujours un peu de stress quand on est en un contre un. J’ai fixé le gardien et j’ai marqué. C’est mon premier hat-trick en Belgique. Mais de toute façon, peu importe qui marque. Nous nous devions de gagner pour faire un pas de plus vers les playoffs 1. C’est ce que nous avons fait ; c’est le plus important."