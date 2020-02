Découvrez les premières réactions après le nul entre l'Antwerp et Charleroi.

Manuel Benson : "Les conditions étaient difficiles et c’était un match costaud, avec beaucoup de fautes et peu de foot. Ce n’était donc pas un match idéal pour moi mais j’ai fait le maximum quand l’entraîneur a décidé de faire appel à moi.

Il y a eu peu d’actions donc il fallait profiter de chacune. C’est difficile mais on doit faire avec. Ça peut arriver de rater un penalty, c’est dommage parce que c’était peut-être un moment idéal pour se relancer. Mais on s’en sort bien."

Alexis De Sart : "Résultat logique, chacun avait sa mi-temps avec le vent. Pour le spectateur neutre ça devait partir un peu dans tous les sens donc c’était sans doute un bon match.

On aurait dû jouer un peu plus au sol, on n’a pas su mettre autant la pression en deuxième, ils ont trouvé les ouvertures dans le dos de notre défense."

Dorian Dessoleil : "On a des regrets, on a eu beaucoup d’opportunités franches aujourd’hui. Mais ça aurait pu basculer dans les deux sens. Très bonne deuxième mi-temps de notre part, même si l’Antwerp avait le vent de face ce qui leur a compliqué la tâche. Il peut siffler le penalty contre nous, mais l’intention n’est pas là. Il peut aussi ne pas le siffler. C’est un boost mental quand il l’arrête, on a continué à presser jusqu’à la fin du match mais on n’a pas sur concrétiser."

Joris Kayembe : "Au vu de la deuxième mi-temps on méritait un peu plus, on a eu des occasions mais le ballon n’est pas rentré. On a manqué un peu de justesse devant. De mon côté je me sens bien et avec l’enchaînement des matchs ça va aller de mieux en mieux."

Laszlo Bölöni : "Les deux équipes auraient pu gagner le match, mais notre prestation était faible. Je veux croire que c’est un problème de fatigue. Il y avait trop d’absences dans les duels et dans les gestes techniques. Charleroi avait beaucoup de motivation. Je pense que le match aurait pu plus balancer vers eux que vers nous, je me satisfait donc du nul. C’était une mauvaise journée, peu de choses ont fonctionné."

Karim Belhocine : "Ce n’est pas un mauvais point ici à l’Antwerp mais on aurait pu espérer mieux vu les occasions. Je suis fier de la réactions de mes joueurs. Ce n’est pas un match facile, on a montré du caractère et du football. Bolat fait des bons arrêts, je préfère voir le match à moitié plein en se disant qu’on a pu se créer beaucoup d’occasion sur le terrain de l’Antwerp."