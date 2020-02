Le remake du match de la 23e journée entre Charleroi et Malines arrêté à cause du brouillard est tombé dans l’escarcelle du Sporting qui en l’espace de quatre jours a pris le dessus sur deux concurrents directs pour une place dans le top 6. Ce bilan de six points sur six à domicile fait qu’avec 47 points à leur compteur, les Zèbres sont quasiment qualifiés pour les playoffs 1.

(...)