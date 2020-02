Massimo Bruno ne veut pas juste se qualifier en playoffs 1…

C’est un grand pas vers les playoffs 1 qu’ont fait les Zèbres ce mardi soir en écartant d’une bien belle manière Malines, un candidat au Top 6. C’est via un but de Mamadou Fall sur un superbe assist de Bruno que Charleroi a réussi à accrocher les trois points face aux Malinois. "L’objectif était de prendre six points lors des deux matchs à domicile contre Zulte Waregem et Malines", avance Massimo Bruno. "L’objectif est atteint et nous sommes tous très contents de cela. On avait déjà fait un pas intéressant contre Zulte Waregem. S’imposer contre deux concurrents pour les playoffs 1, c’était crucial. Ce mardi soir, nous avons vu un match avec pas mal d’engagement et de l’agressivité de la part des deux équipes. Les spectateurs n’ont pas vu de nombreuses occasions. Mais il y a des matchs comme cela qui sont moins beaux. Et il faut pouvoir les gagner."

Si le but de Fall a permis aux Carolos de quitter le Mambourg avec la victoire, l’ouverture du score de Shamar Nicholson après l’heure de jeu a délivré tout le stade alors que les Zèbres ne parvenaient pas à amener le danger face à Bram Castro. "Le deuxième but est vraiment merveilleux avec trois passes en un temps et une belle conclusion", continue Bruno. "Avant cela, la montée au jeu de Nicholson a fait du bien à l’équipe. On avait plus de poids offensivement et on récupérait plus de ballons. Notre réaction après l’égalisation de Malines est naturelle. Notre groupe vit bien et cela se ressent sur le terrain. On possède une belle équipe."

Désormais, on ne voit pas comment le Sporting pourrait rater le train des playoffs 1 avec 47 points au compteur. "Ce n’est pas encore officiellement fait mais on a fait le plus gros du travail", tempère l’ancien Anderlechtois. "Maintenant il ne nous reste que des grands matchs avec l’Antwerp, Bruges, Gand et le Standard. Dans ces rencontres on va vouloir prendre du plaisir mais aussi le maximum de points. Ce sont déjà des matchs de playoffs 1 et on ne voudra pas faire de la figuration. On veut ambitionner plus que les playoffs 1. Pourquoi ne pas jouer l’Europe… Depuis le début de la saison, on montre que Charleroi est là donc pourquoi pas garder ce cap jusqu’au terme de la saison. On ne va rien lâcher d’ici la fin de la phase classique. Ce serait une erreur."