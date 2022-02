Son sublime arrêt du pied face à Sobol (21e) a donné le ton de sa prestation. Impeccable face à deux tentatives de Skov Olsen en deuxième période, Bingourou Kamara a permis aux siens de ne pas repartir de la Venise du Nord avec une leçon de football.

"En tant que compétiteur, on retient uniquement le résultat à la fin. J’ai pris quand même deux buts et j’aurais préféré ne faire aucun arrêt et gagner. Je n’ai pas la tête froide donc je vais attendre de revoir les images pour dresser mon analyse mais nous n’avons pas à rougir de notre prestation. Je n’échangerais aucun joueur de mon équipe contre un Brugeois. Même à chaud."

Sans jamais se départir de sa franchise, le portier prêté par Strasbourg regrettait d’avoir concédé deux buts sur des transitions offensives rapides. "Ce sont des contres. On n’a pas exercé le repli nécessaire. Nos caractéristiques nous poussent à attaquer. Nous savons ce que nous risquons. Il faudra travailler sur ça à tête reposée. Il y a des bons enseignements à tirer de cette rencontre."

Des leçons positives à trouver dans la production offensive, selon le portier. "Même si nous n’avons pas marqué, on a su se procurer des opportunités. C’est paradoxal mais je suis content de mon équipe car on n’a rien lâché jusqu’à la fin. C’est un état d’esprit qu’il faut garder jusqu’à la fin de la saison régulière."

Contrairement au match face à Seraing, l’international sénégalais s’est montré plus serein. "Je m’entends très bien avec les défenseurs. Les automatismes se créent logiquement au fil des matchs. Une amitié se noue aussi. C’est plus facile qu’au début où j’avais du mal avec les prénoms."

Cette belle prestation devrait logiquement être sa dernière car Hervé Koffi reprendra sa place samedi prochain face à l’Union. "La situation était claire depuis le début. On sait à quoi se tenir. Je vais le pousser. Ça va être bénéfique pour tout le monde."

Avec six buts encaissés en six rencontres, Kamara peut se targuer d’avoir rempli son rôle en un laps de temps très réduit où l’intégration s’est déroulée à grande vitesse. De bon augure pour la saison prochaine s’il venait à remplacer un Koffi courtisé de toutes parts.





"On n’est pas loin de les battre"

Loïc Bessile se montrait logiquement frustré après ce revers. "Ce contre malchanceux est à la base du premier but. Le ballon revient dans les pieds de l’attaquant. Je suis forcément déçu quand on prend deux buts. Je ne peux pas être content de la prestation même si j’ai tenté comme à chaque match de tout donner. On a respecté pourtant le plan de jeu."

Charleroi n’a donc toujours pas gagné face à une équipe du top 4 portant son bilan peu glorieux à une unité acquise sur 18 face à ces équipes. "On n’est pas loin de les battre et la saison n’est pas terminée."

La réception de l’Union doit permettre aux Zèbres de vite tourner la page même si le top 4 s’apparente désormais à une chimère. "On ne réfléchit pas comme ça. Nous ne sommes pas défaitistes. On fera les comptes à la fin."

S’il reste six matchs, ceux-ci apparaissent pourtant pliés dans une saison où Charleroi flirte avec les montagnes russes.





Badji: "Je suis très content de la réaction des supporters, j’aime ce public"



Dès qu’il s’est levé du banc pour aller s’échauffer, Youssouph Badji a été applaudi par le public local. Et lorsqu’il est monté sur la pelouse aussi. Un accueil chaleureux de la part du club qui le prête à Charleroi.

"Je suis très content de cette réaction ; j’aime ce public. Les supporters m’ont donné de l’amour et j’ai de l’amour envers eux. Bien sûr, si j’avais marqué, ça aurait été le jeu", souriait l’attaquant après la défaite.

Il n’a en tout cas pas été perturbé par le contexte. "Ce n’était pas plus compliqué d’affronter mon ancien club ; je n’y pensais pas trop. Oui, ce sont mes anciens coéquipiers, mais je me suis bien accroché et bien battu."

Sur la rencontre, le Sénégalais estimait qu’avec son équipe, ils auraient pu mieux faire. "Nous avons manqué d’efficacité, c’est ce qui nous a pénalisés. Il y avait de l’espace pour marquer. C’est un peu dommage…"

Sa montée au jeu a justement permis aux Zèbres de bénéficier de davantage de profondeur. Surtout en fin de rencontre, où les Zèbres auraient pu relancer les débats.

"Il ne faut pas oublier que le Club Bruges est l’une des meilleures formations du pays et qu’on a eu quelques possibilités."

Plutôt bien en jambe, Badji a pris un peu de confiance grâce à ces trente minutes jouées. "Je me sens très bien, je m’intègre dans l’équipe. Il faut encore que je travaille pour retrouver toutes mes sensations. La différence par rapport à la France ? L’intensité est plus ou moins la même. Mais il y a deux ou trois formations, comme le PSG, Lyon ou Marseille qui sortent du lot. Sinon, c’est le même style."