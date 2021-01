Les Carolos étaient évidemment soulagés de fêter leur première victoire en 2021." Je pense que ce succès fait du bien à tout le monde dans le vestiaire. On est restés dans notre façon de travailler, même si les résultats étaient difficiles, a commenté Karim Belhocine en conférence de presse. Le contenu était déjà bon ces deux derniers matchs. Il faut poursuivre sur notre lancée, sans en faire moins."

L’entraîneur des Zèbres a souligné la bonne prestation de ses protégés, dont Mamadou Fall, auteur de son deuxième doublé en une semaine. "Mamadou, il avait envie de rendre ce qu’on lui donnait. Il travaille énormément, il est toujours positif et il le mérite bien. Quand vous êtes positif et que vous aidez vos coéquipiers, vous êtes récompensés à la fin. Tant mieux pour lui et tant mieux pour l’équipe."

Vranjes incertain

Karim Belhocine a profité de l’avantage de trois buts pour lancer Levi Malungu. Ses premières minutes en Pro League.

"On peut féliciter Vranjes (et l’équipe). Il était incertain jeudi et vendredi. Il avait un problème aux ischios mais il a décidé de jouer, pour le groupe. C’est un joueur de caractère. Vu qu’il avait cette gêne, on a essayé de le préserver. Et puis, c’était le bon moment pour donner ses premières minutes à Levi qui travaille bien pendant la semaine."

Et l’entraîneur français a ménagé d’autres joueurs. Morioka est sorti à l’heure de jeu alors qu’il avait reçu une petite alerte aux quadriceps, en première période. Kaveh Rezaei, lui, ressentait à nouveau quelques douleurs au niveau du dos, avant de céder sa place.

"Le but encaissé en fin de match ? On aurait évidemment voulu ne pas le prendre, comme dans tous les matchs. Ce n’est pas anecdotique mais on l’a emporté. À ce moment-là, Courtrai poussait pour revenir, donc c’est normal." Pas de quoi frustrer publiquement Karim Belhocine, même s’il a peut-être tenu un autre discours devant ses troupes.