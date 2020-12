Ken Nkuba : "L'état d'esprit était super bon ce soir, on a su relever la tête et passer un cap dans le contenu. On a réussi à marquer et à nous créer des occasions. On va un peu savourer avant de nous reconcentrer pour notre match de mardi. À la mi-temps, le coach nous a dit de continuer, de persévérer et de croire en nos qualités. Nos vingt-cinq premières minutes n'étaient pas super offensivement mais on a réussi à faire le gros dos. C'est aussi ce qu'on demande dans ce genre de situation. Tout ira bien mardi si on arrive à refaire la même chose que ce soir."

Maximiliano Caufriez : "On avait le monopole du ballon avec 60% de possession en première mi-temps mais on n'a pas su concrétiser et nous créer des occasions. Charleroi n'en a pas eu beaucoup non plus mais ils les ont mises, c'est ça qui fait la différence ce soir. C'est juste une question de détails, on a perdu énormément de bêtes ballons. On avait en face une bonne équipe de Charleroi qui était bien en bloc. On méritait mieux que cette défaite mais il faut continuer à nous battre pour relever la tête."