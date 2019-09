Au moment d’évoquer la prestation de son équipe et le deuxième succès de la saison du Sporting, Karim Belhocine avait les idées claires et ne s’emportait pas en ne se basant que sur le score de ce match face à Waasland-Beveren.

"Je pense que le score ne reflète pas du tout la rencontre, expliquait le T1 des Zèbres. Waasland-Beveren s’est créé de nombreuses occasions en première mi-temps mais n’est pas parvenu à secouer nos filets. Finalement, on s’en est sorti grâce à nos reconversions offensives et au talent de certains joueurs. On a retenu nos erreurs du match à Zulte Waregem. Ce soir, on s’est montré dangereux quand l’adversaire monopolisait le ballon. Je suis aussi content du fait de ne pas avoir encaissé. C’est la première fois de la saison. On a senti que nos adversaires sont dans une période difficile vu leur classement. Je tiens aussi à féliciter mes joueurs. Ils ont fait le dos rond quand c’était nécessaire et ils ont été efficaces devant."

Le coach du Sporting a aussi apprécié, ce samedi soir, la prestation de sa nouvelle recrue, Shamar Nicholson.

"Il a travaillé pour son équipe, il a fait des courses, il a montré une bonne mentalité et il marque un très beau but. Que demander de plus pour une première. Je possède dans mon noyau quatre bons attaquants. Il faudra bien gérer cela. Mais c’est mieux de posséder quatre bons joueurs qu’aucun."

Ce n’est donc pas dans ce secteur du jeu que Mehdi Bayat tentera de renforcer son équipe lors des dernières heures du mercato…