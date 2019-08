C’est un Karim Belhocine frustré qui a fait son apparition devant la presse après le coup de sifflet final. À cause de l’égalisation de Pelé Mboyo, le coach carolo savait qu’il était passé tout près de sa première victoire officielle avec le Sporting Charleroi. "Nous sommes entrés dans un match assez équilibré", analyse le T1 zébré. "Si je ne peux pas dire qu’on mérite d’être devant au score à la mi-temps, nous avons tout de même trois occasions nettes de prendre l’avance puis d’aggraver le score avant le repos. Courtrai est revenu avec de meilleures intentions après la pause et égalise sur une action où nous aurions pu faire mieux : nous jouons un long ballon alors que j’aimerais faire comprendre à mes joueurs que nous pouvons être moins bien dans la rencontre sans pour autant rendre le ballon à chaque fois qu’on le récupère… C’est rageant."

Si les Zèbres pouvaient faire mieux sur cette action, ils ont aussi beaucoup gaspillé devant le but du gardien adverse, Sébastien Bruzzese. "Quand on se crée autant d’occasions à l’extérieur, nous devons pouvoir revenir avec les trois points", soupire Belhocine. "Les attaquants n’ont peut-être pas fait le bon geste devant le but mais si nous nous renforcions, le nouvel attaquant n’aurait peut-être pas non plus fait le bon geste… Je ne peux pas jeter la pierre sur mes attaquants. Nous avons déjà vu des grands attaquants rater des occasions. Si c’était si simple, nous serions tous attaquants…"

Avant la réception de l’Antwerp, Karim Belhocine se félicitait cependant de la prestation de Massimo Bruno. "C’est parce qu’il fait beaucoup d’efforts défensifs qu’il est aussi bon défensivement", avance le coach carolo. "Cela lui permet de rester dans son match et de rester important. Pourvu que cela dure car avec un Massimo Bruno comme cela, le Sporting Charleroi est plus fort et lui est heureux."