Les Zèbres veulent continuer leur série de sept rencontres sans défaite en championnat.

Après sa belle qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, en venant à bout de la Gantoise (1-0), le Sporting Charleroi doit à présent se reconcentrer sur le championnat avec une affiche qui l'attend ce dimanche à 18h.

"Notre match de Coupe nous a demandé beaucoup d'énergie", avance Karim Belhocine. "Il y avait de la fatigue hier, il y en avait moins aujourd'hui et on verra pour demain (sourire). Les joueurs récupèrent mais il n'y a pas de gros bobos."

Face à Anderlecht, Charleroi tentera de continuer sur sa belle série de 19 points sur 21. "Nous devons essayer de faire comprendre aux joueurs que nos bons résultats sont arrivés grâce à certains efforts et certains ingrédients", commente le T1 carolo. "Il faut continuer à mettre ces ingrédients ensemble pour continuer à faire de bons résultats. Nous savons que si on donne nu peu mois, ce sera plus difficile pour nous."

La sélection sera connue ce samedi.