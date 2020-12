Avant de se déplacer à l'Antwerp pour clôturer l'année 2020, Charleroi accueille Anderlecht avec l'envie de bien finir avant la trêve. Après son partage contre Courtrai, les Zèbres ont réussi à prendre six points lors de ses deux dernières sorties (Saint-Trond et le Cercle Bruges).

Pour ce duel des Sportings, Karim Belhocine accueille à nouveau Saido Berahino dans son groupe, le Burundais malade n'ayant pas fait le déplacement en Venise du Nord.Ken Nkuba est lui sur la touche pour une longue période après la mauvaise nouvelle tombée ce jeudi (rupture des ligaments croisés de son genou gauche).



Kaveh Rezaei a lui repris l'entraînement mais est tombé malade et ne devrait pas être sélectionné pour la rencontre face aux Mauves.

Un adversaire qui est sur une spirale positive après ses récentes victoires contre face à Genk et Ostende. "Anderlecht réalise une bonne saison notamment ces dernières semaines, explique Belhocine en conférence de presse. C'est une équipe qui faisait déjà des bons matches en début de saison même quand elle prenait moins de points. Ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ce sera donc un match difficile face à une grande équipe."

Charleroi aussi a repris confiance et voudra continuer sur sa lancée. "J'ai senti pendant et avant le match contre le Cercle Bruges qu'il y avait cette cohésion qui s'était renforcée", avance Belhocine. il faudrait que cela puisse influencer les prochains matches et prochains résultats. Le groupe est uni mais on le savait déjà depuis longtemps."



Le T1 carolo est enfin revenu sur le choix de son dernier rempart, entre Nicolas Penneteau et Rémy Descamps. Le premier ayant laissé sa place au second depuis quatre rencontres, avec plus ou moins de succès. "Nous avons toujours des discussions avec l'entraîneur des gardiens et avec les gardiens eux-mêmes, explique-t-il. Nous avons la chance d'avoir des gardiens qui s'apprécient et qui savent quand l'un ou l'autre peut jouer. On continue à fonctionner comme cela."



La sélection officielle devrait tomber ce jeudi après-midi.