Après sa défaite à Genk le week-end dernier, le Sporting Charleroi accueille ce samedi Zulte Waregem pour une autre rencontre importante en vue des playoffs 1.

Classés cinquièmes avec 41 points, les Zèbres ont 7 unités d'avance sur leur adversaire qui a pour objectif de gagner afin de rentrer dans le Top 6. Pour cette rencontre, Karim Belhocine n'est pas encore sûr de pouvoir compter sur sa toute nouvelle recrue pas encore qualifiée, Lazare Amani, mais qui s'est parfaitement intégrée au groupe zébré. "Il est arrivé avec le sourire", explique le T1 carolo. "On voit qu'il a une bonne éducation et qu'il sait vivre dans un groupe. Sur le terrain, il a des qualités certaines et est un joueur polyvalent avec une technique au-dessus de la moyenne. Il voit très vite ce qu'il se passe sur le terrain et court beaucoup. J'ai discuté avec lui pour lui faire comprendre ce qu'on attendait de lui et nous sommes sur la même longueur d'onde."

L'autre renfort du mercato hivernal, Joris Kayembe, est lui prêt à débuter la partie si Karim Belhocine décidait de faire quelques changements dans son onze de base. "Il montre de très bonnes choses", avance le coach zébré. "Il nous montre qu'il est prêt pour être titulaire ou pour rentrer au jeu. Vu son passé avec plusieurs blessures, il ne faut cependant pas aller trop vite. Il faut donc bien l'écouter et l'observer pour qu'il nous apporte ce qu'il faut au moment opportun."

Pour cette rencontre, tous les joueurs sont sélectionnables hormis Cristophe Diandy (genou).