Quatre jours après son match nul face à Zulte Waregem, Charleroi voudra se relancer via la Coupe de Belgique. Comme la saison dernière, c'est la Gantoise qui se mettra au milieu de la route des Zèbres en huitième de finale.

Lors d'un match qui s'annonce déjà compliqué vu les conditions météorologiques. "Nous savons que nous jouerons sur une surface difficile et qu'il fera froid, avance Karim Belhocine. En ce moment, Charleroi comme tous les clubs pensent d'abord à simplement pouvoir s'entraîner plutôt qu'à pouvoir le faire d'une manière particulière. Entre la neige et les terrains durs, il n'est pas toujours évident de trouver une bonne surface pour s'entraîner..."

Cette saison, les Gantois n'ont pas laissé un bon souvenir aux Zèbres. En championnat, les Buffalos l'avaient remporté (0-1) au milieu du mois de novembre. "Si les noms des joueurs sont les mêmes, l'entraîneur et donc certains principes de jeu ont changé, explique le T1 carolo. Leur équipe a été créée pour jouer sur plusieurs compétitions. Il faudra être attentif et concentré, en montrant une volonté de plus gagner que l'adversaire."



Dans le groupe carolo, trois joueurs sont incertains : Ali Gholizadeh, Lukasz Teodorczyk et Amine Benchaib.

La sélection définitive tombera ce mercredi après-midi.