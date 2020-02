Les Carolos ont eu besoin de quelques jours pour digérer la faute non sifflée sur Dessoleil.

Charleroi reste en 2020 sur un bilan de deux points sur douze face aux équipes actuellement dans le top 6. Mais ces chiffres sont trompeurs. "Je n’y fais pas trop attention" , assure Karim Belhocine, l’entraîneur hennuyer. "Quand je vois le match à Bruges, il y a la faute sur Dessoleil qui n’est pas sifflée et permet à notre adversaire de marquer. Cela modifie nos plans. Nous avons dû courir après le résultat et notre adversaire ne devait plus sortir. Nous avons bien réagi en seconde période. À l’Antwerp, notre deuxième mi-temps aurait pu nous permettre de l’emporter. Il faut voir le contenu des rencontres…"

Et les Zèbres ont proposé de belles choses. "Ce qui est important, c’est que nous avons fait bonne figure face à toutes les équipes du top 6 actuel. Nous avons au moins fait jeu égal. Mais c’est sûr que ces matchs, pour les gagner, il faut être tout le temps à 100 %."

Un esprit de révolte

Ils comptent bien traduire ces bonnes prestations en points, ce dimanche, face au Standard de Liège. "Les joueurs étaient déçus du résultat à Bruges, mais cette déception est passée. Quand quelqu’un vit une injustice, il a envie de se révolter", a commenté Karim Belhocine, qui semblait confiant avant le choc wallon.