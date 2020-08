Enfin ! Après cinq mois sans rencontre officielle, le Sporting Charleroi affronte ce samedi le Club Bruges pour ouvrir le championnat 2020-2021.

Un match attendu du côté des Zèbres. "Cela fait en effet un bout de temps que nous n'avons pas joué de match officiel...", commente Karim Belhocine. "Nous attendons cela avec impatience. Et en même temps, on redécouvre le football chaque saison. J'espère que tout le monde aura le bon enthousiasme ce samedi et que cela se reflètera sur le terrain."

Pour cette rencontre, le coach carolo devra faire l'impasse sur Kaveh Rezaei, prêté par les Brugeois et qui ne peut pas affronter son équipe, alors que Modou Diagne est blessé. "Il a ressenti une gêne aux quadriceps la semaine dernière. Ce n'est pas très grave, il sera rapidement de retour à l'entraînement et sera disponible pour la semaine prochaine."

Pour débuter, c'est donc un déplacement périlleux chez une solide équipe qui est prévu au menu des Zèbres. "Bruges est le champion en titre, cela reste la meilleure équipe de Belgique d'après moi", avance le T1 carolo. "Cela va être un match difficile et il faudra être à 200% pour revendiquer quelque chose là-bas. Dès le début de la semaine, j'ai senti beaucoup d'envie et de volonté de la part de mes joueurs. Il y a beaucoup d'enthousiasme et c'est assez agréable."

La direction tentera de faire le nécessaire pour que Ribeiro Costa soit qualifié pour cette rencontre. Ivan Goranov, qui devrait signer au Sporting dans les prochaines heures, a lui passé ses tests médicaux et doit encore trouver un accord avec le club. Il ne sera de toute façon pas qualifié pour le déplacement à Bruges.



La sélection complète sera connue d'ici la fin de journée.