Karim Belhocine a vanté les mérites de Bruges pour expliquer ce bon partage.

Karim Belhocine et Philippe Clement ont fait assaut de politesse, hier soir : "J’impute notre partage à un zeste de malchance mais aussi aux qualités affichées par Charleroi, avouait Philippe Clement. Cette équipe n’a encaissé que dix-huit buts. Elle aligne le deuxième compartiment le plus solide de l’élite après le nôtre. Ce n’est pas par hasard."

Karim Belhocine revivait la rencontre avec un sentiment, légitime, de satisfaction : "On a abordé le match comme il le fallait. On a cherché à suprendre notre adversaire en lui imposant un pressing haut. Je pense qu’on a vécu une première période équilibrée même si le Club s’est ménagé plus d’occasions que nous. Mais Bruges est une bien belle équipe. Elle a fini par nous faire reculer au fil de la seconde période, comme elle a imposé ses qualités techniques et physiques à ses adversaires dans la quasi totalité des rencontres qu’elle a disputées. Nous avons été contraints de nous adapter. Mais si on a reculé, on a affiché une belle solidarité. C’est ce qui me fait le plus plaisir."

Quand on a demandé à Karim Belhocine si ce Sporting carolo-là méritait les PO1, l’entraîneur de Charleroi a, pudique, botté en touche : "Ce n’est pas à nous de répondre à cette question, a-t-il souri mais aux analystes que vous êtes. Si vous l’affirmez, c’est que, effectivement, nous en prenons le chemin. Nous faisons le maximum, en tout cas, pour atteindre cet objectif."

Le Sporting va s’atteler à un programme exigeant qui le confortera peut-être très vite dans son impression qu’il mérite vraiment de continuer de jouer avec les grands cette saison.

Le but annulé de Dennis, en extrême fin de match, a interpelé Philippe Clement : "J’ai pu en parler avec l’arbitre. Ce fut un dialogue très agréable car nous étions tous deux très posés. Je me demande pourquoi, dans ces circonstances très précises, on siffle aussi vite. Vormer remplissait-il vraiment toutes les conditions pour être signalé hors jeu ? J’aimerais beaucoup qu’on organise, dans un moment de pause dans la saison, une table ronde entre les arbitres et les coaches pour évoquer le sujet".