C’est un match particulier que s’apprête à vivre Karim Belhocine ce vendredi soir. Exclu en fin de rencontre face à La Gantoise, le T1 carolo ne pourra pas être présent le long de la ligne de touche. De l’arrivée du bus zébré jusqu’au coup de sifflet final, le coach n’aura accès ni au vestiaire ni au terrain. "Cela ne change pas grand-chose dans la préparation de la rencontre, avance Belhocine. Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire et ne pas faire. Je suis plutôt partisan d’une équipe qui se prend en charge elle-même et qui sait ce qu’elle veut une fois sur le terrain. Je les accompagnerai d’un peu plus loin (sourire)."

Sur le banc, Karim Belhocine devrait être remplacé par son adjoint, Frank Defays. "C’est une bonne chose d’avoir Frank, qui a un passé de joueur et d’entraîneur principal, avance Karim Belhocine. Mais nous aurons aussi Samba Diawara, qui voit très clair durant le match, ainsi que Mario Notaro, qui est la force tranquille du staff, et les autres. Nous travaillons tous les jours ensemble et nous savons tous quelles consignes donner aux joueurs. Je n’ai donc pas de stress par rapport à cela."

Souvent debout lors des matchs pour haranguer ses joueurs, Belhocine sait qu’il aura du mal à rester en place ce vendredi soir. "Je devrai rester tranquille, sourit-il. Le match sera peut-être plus difficile à vivre mais c’est le propre de la suspension. J’ai déjà connu des situations lors desquelles je ne pouvais pas m’asseoir sur le banc, je sais donc ce qui m’attend au niveau du stress personnel. Mais tout cela est secondaire, l’important est que les joueurs fassent le travail sur le terrain."