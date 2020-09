Un adversaire que les Zèbres devront écarter s'ils veulent continuer leur belle série en ce début de championnat (4 victoires sur 4). "L'important est toujours d'aller le plus haut possible", avance Karim Belhocine, le coach des Carolos. "Si on peut continuer à ne pas perdre, c'est bien. Pour le reste, je veux que nous nous basons uniquement sur le prochain match sans commencer à compter. Et cette semaine, c'est Zulte."

Sixièmes au classement, les hommes de Francky Dury ont connu un début de championnat difficile avec des revers face à Genk et au Beerschot avant de relever la tête contre Waasland-Beveren et Mouscron. "Zulte reste sur deux victoires de suite", analyse Belhocine. "C'est une équipe accrocheuse avec beaucoup de qualités et qui pose des problèmes à tout le monde. Durant la préparation, nous les avions affrontés et je me souviens que nous avions connu une rencontre difficile en étant menés au score (Ndlr : finalement, Charleroi s'était imposé 1-2). Il faudra être à 100% avec beaucoup de motivation pour revendiquer quelque chose."